Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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17:15

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Благоустройство территории у станций МЦД и метро выполнено в 2023 году на 60% – Собянин

Благоустройство территории у станций МЦД и метро выполнено в 2023 году на 60% – Собянин

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План по благоустройству территории рядом с новыми станциями метро и МЦД выполнен на 60%. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр столицы также рассказал, какие работы рядом с МЦД проводятся на данный момент. Например, в настоящее время специалисты приводят в порядок участки возле будущего МЦД-4. Там расширяют и обновляют тротуары, меняют фонари и ливневую систему для удобного прохода пассажиров в любое время года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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