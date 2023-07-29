Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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Собянин: в Москве разработали уникального робота для горной промышленности  

Собянин: в Москве разработали уникального робота для горной промышленности  

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Уникального 30-тонного робота для горной промышленности создали в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Установка помогает измельчать крупные куски породы при добыче полезной руды, в том числе золотой, железной и никелевой. Робот оснащен передовыми технологиями дистанционного управления: системой защиты от столкновений и ударов, а также системой автоматической парковки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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