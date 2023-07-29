15:30Технологии
Собянин: в Москве разработали уникального робота для горной промышленности
Уникального 30-тонного робота для горной промышленности создали в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Установка помогает измельчать крупные куски породы при добыче полезной руды, в том числе золотой, железной и никелевой. Робот оснащен передовыми технологиями дистанционного управления: системой защиты от столкновений и ударов, а также системой автоматической парковки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.