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12:45

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Собянин рассказал, каким будет флагманский центр больницы № 15 им Филатова

Собянин рассказал, каким будет флагманский центр больницы № 15 им Филатова

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Во флагманском центре больницы № 15 имени Филатова установили оборудование для уникальной гибридной операционной. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В операционной одновременно смогут работать травматологи и хирурги различных направлений. У врачей появится возможность проводить несколько разноплановых хирургических вмешательств. Всего в центре будут работать девять операционных.

Появятся комнаты для ожидания и общения с врачами. Здание введут в эксплуатацию в этом году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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