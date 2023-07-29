Собянин рассказал, каким будет флагманский центр больницы № 15 им Филатова

Во флагманском центре больницы № 15 имени Филатова установили оборудование для уникальной гибридной операционной. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В операционной одновременно смогут работать травматологи и хирурги различных направлений. У врачей появится возможность проводить несколько разноплановых хирургических вмешательств. Всего в центре будут работать девять операционных.

Появятся комнаты для ожидания и общения с врачами. Здание введут в эксплуатацию в этом году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.