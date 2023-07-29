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Собянин: в Москве начали тестировать инновации для комфортной городской среды

Собянин: в Москве начали тестировать инновации для комфортной городской среды

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Инновации для комфортной городской среды начали тестировать в столице. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Разработки российских стартапов уже пробуют в двух школах города в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений Агентства инноваций Москвы. Мэр столицы отметил, что в рамках этой программы проверяют "умные" скамьи с солнечными батареями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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