Собянин назвал ключевые направления развития районов Бутырский, Марфино и Марьина Роща

Районы Бутырский, Марфино и Марьина Роща продолжают активно развиваться. В своем блоге Сергей Собянин подвел итоги работы над проектами по улучшению качества жизни москвичей на северо-востоке столицы.

Большое внимание здесь уделяют инфраструктуре, в частности – рельсовому транспорту. Так, на этой неделе открыли новый городской вокзал Тимирязевская МЦД-1, построенный по стандартам Московского транспорта.

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