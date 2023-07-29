Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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10:30

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Собянин назвал ключевые направления развития районов Бутырский, Марфино и Марьина Роща

Собянин назвал ключевые направления развития районов Бутырский, Марфино и Марьина Роща

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Районы Бутырский, Марфино и Марьина Роща продолжают активно развиваться. В своем блоге Сергей Собянин подвел итоги работы над проектами по улучшению качества жизни москвичей на северо-востоке столицы.

Большое внимание здесь уделяют инфраструктуре, в частности – рельсовому транспорту. Так, на этой неделе открыли новый городской вокзал Тимирязевская МЦД-1, построенный по стандартам Московского транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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