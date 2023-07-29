10:30Город
Собянин назвал ключевые направления развития районов Бутырский, Марфино и Марьина Роща
Районы Бутырский, Марфино и Марьина Роща продолжают активно развиваться. В своем блоге Сергей Собянин подвел итоги работы над проектами по улучшению качества жизни москвичей на северо-востоке столицы.
Большое внимание здесь уделяют инфраструктуре, в частности – рельсовому транспорту. Так, на этой неделе открыли новый городской вокзал Тимирязевская МЦД-1, построенный по стандартам Московского транспорта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.