Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре на юге Москвы. В ночь на 29 июля на Алма-Атинской улице сгорел хостел.

Жертвами пожара стали восемь человек. Еще четверо пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.