Собянин заявил о быстром улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве быстро улучшается, заявил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что пик заболеваемости в столице был пройден.

Сейчас в Москве фиксируется в три раза меньше госпитализаций, чем в конце июня. Тогда в больницы каждый день привозили по две тысячи человек.

Градоначальник призвал жителей столицы не расслабляться. Он также попросил горожан продолжать вакцинироваться и носить маски и перчатки.

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