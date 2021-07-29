Собянин осмотрел ход строительства станции Печатники МЦД-2

Станция "Печатники" МЦД-2 готова почти на 70%. Там монтируют металлические конструкции вестибюля, инженерные системы на платформах и ведут отделку надземного пешеходного перехода над Юго-Восточной хордой. Сергей Собянин осмотрел ход строительства.

"Во-первых, реконструкция железных дорог и МЦД-2. Во-вторых, БКЛ, станция "Печатники", действующая станция Печатники, Юго-Восточная хорда, развитие наземного городского транспорта, соединение двух районов – Печатников и Текстильщиков. Все это создает колоссальные возможности для того, чтобы улучшить транспортную ситуацию сразу в трех как минимум районах Москвы", – сказал мэр.

В будущем транспортно-пересадочный узел "Печатники" объединит существующую станцию Люблинско-Дмитровской линии и строящиеся станции МЦД-2 и БКЛ.

Пользоваться новым пересадочным узлом будут около 80 тысяч пассажиров в сутки. Проще добираться в разные районы города смогут более 360 тысяч москвичей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.