Собянин рассказал о ходе комплексной модернизации Боткинской больницы

Новый эндоскопический центр в больнице имени Боткина сможет принимать более трехсот пациентов в сутки. В четверг, 29 июля, его открыл Сергей Собянин.

В корпусах завершили ремонт и уже установили необходимые аппараты, оборудовали зону ожидания, процедурные и другие кабинеты.

В сутки в этом центре площадью больше тысячи квадратов планируется проводить более 320 исследований, за год это порядка 115 тысяч. Достигнуть таких темпов помогут 200 единиц современного оборудования.

Пациенты смогут не просто пройти обследование, а сразу получить нужное лечение, которое, в свою очередь, проводится под специальной анестезией.

Помимо этого центра в больнице имени Боткина уже осенью начнет свою работу эндоскопический центр в ГКБ имени Буянова. Там планируют проводить около 340 тысяч исследований в год.

По словам Сергея Собянина, сейчас в столице по этому профилю работают небольшие маломощные центры, которые не обеспечивают необходимых объемов исследования.

"Я думаю, большинство москвичей знают, как это неприятно бывает, и люди просто боятся таких процедур. Здесь (процедура. – Прим. ред.) проходит абсолютно безболезненно и комфортно, что очень важно", – добавил глава города.

Мэр также выразил надежду, что количество своевременных диагнозов и оказание помощи кратно увеличится в столице после введения этих двух центров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.