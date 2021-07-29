Собянин открыл эндоскопический центр Боткинской больницы

12:45
Сергей Собянин открыл эндоскопический центр в городской клинической больнице имени Боткина. Это пилотный проект для города. У врачей стало больше возможностей с помощью современного оборудования выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях.
Центр занял два этажа в одном из корпусов больницы и готов принимать пациентов.
"Я думаю, большинство москвичей знают, как это неприятно бывает, и люди просто боятся таких процедур. Здесь процедура проходит абсолютно безболезненно и комфортно, что очень важно. Я надеюсь, что количество своевременных диагнозов и оказания помощи просто кратно увеличится в Москве после введения этих двух центров", – сказал мэр.
Еще один эндоскопический центр планируют открыть осенью в больнице имени Буянова. Специалисты двух центров смогут проводить около тысячи исследований в сутки.
Информация о пациентах будет загружаться на единую цифровую платформу Москвы, результаты появятся в электронной медицинской карте пациента. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: