Собянин открыл эндоскопический центр Боткинской больницы

Сергей Собянин открыл эндоскопический центр в городской клинической больнице имени Боткина. Это пилотный проект для города. У врачей стало больше возможностей с помощью современного оборудования выяв­лять злокачественные опухоли на ранних стадиях.

Центр занял два этажа в одном из корпусов больницы и готов принимать пациентов.

"Я думаю, большинство москвичей знают, как это неприятно бывает, и люди просто боятся таких процедур. Здесь процедура проходит абсолютно безболезненно и комфортно, что очень важно. Я надеюсь, что количество своевременных диагнозов и оказания помощи просто кратно увеличится в Москве после введения этих двух центров", – сказал мэр.

Еще один эндоскопический центр планируют открыть осенью в больнице имени Буянова. Специалисты двух центров смогут проводить около тысячи исследований в сутки.

Информация о пациентах будет загружаться на единую цифровую платформу Москвы, результаты появятся в электронной медицинской карте пациента. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.