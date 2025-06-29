Собянин рассказал, как столичный бизнес участвует в мероприятиях "Лета в Москве"

Более 100 уникальных мероприятий провели партнеры проекта "Лето в Москве". О некоторых событиях в своем телеграм канале рассказал Сергей Собянин.

Например, на окружных площадках детский парк развлечений предлагает юным посетителям попробовать себя в разных профессиях. Еще малыши могут посмотреть мультфильмы на большом экране роллердрома на Болотной площади, и там же для старшего поколения проводят лекции и мастер-классы

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.