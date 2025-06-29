Сергей Собянин рассказал, какой будет новая большая школа в районе Люблино

В столичном районе Люблино строится еще одна большая школа. Как рассказал в своем телеграм канале Сергей Собянин, четырехэтажное учебное заведение на Люблинской улице будет рассчитано на 2 тысячи 200 мест.

Центральную часть и левое крыло первого этажа займет начальная школа, а правое – ученики основной. На втором и третьем этажах расположатся залы для мероприятий, спорта, а также лаборатории и медиатека. Последний этаж полностью отведут под учебные пространства основной и старшей школы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.