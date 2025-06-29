Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 11:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, какой будет новая большая школа в районе Люблино

Сергей Собянин рассказал, какой будет новая большая школа в районе Люблино

Собянин рассказал, как обновление маршрутной сети улучшило поездки в Куркине

Собянин рассказал о новом прогулочном маршруте по набережным Москвы-реки

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

Сергей Собянин поздравил московских школьников с выпускным

Собянин: москвичи стали победителями Российской робототехнической олимпиады

Собянин: первую в России промышленную CAR-T-терапию провели в Москве

Собянин: строительство здания картинной галереи Нестеренко завершат в этом году

Сергей Собянин: на ВДНХ открылся первый в России биокластер

Свыше 18 тыс москвичей получили новое жилье по программе реновации в 2025 году

В столичном районе Люблино строится еще одна большая школа. Как рассказал в своем телеграм канале Сергей Собянин, четырехэтажное учебное заведение на Люблинской улице будет рассчитано на 2 тысячи 200 мест.

Центральную часть и левое крыло первого этажа займет начальная школа, а правое – ученики основной. На втором и третьем этажах расположатся залы для мероприятий, спорта, а также лаборатории и медиатека. Последний этаж полностью отведут под учебные пространства основной и старшей школы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика