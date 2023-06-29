Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства. Денежный приз за лучшую работу составляет один миллион рублей.

Премию в области архитектуры и градостроительства учредили в 2017 году. Ее присуждают за разработку самых оригинальных и выразительных решений для городских объектов. По решению мэра Москвы, с этого года количество номинаций увеличили с пяти до двенадцати.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.