Собянин заявил, что карту москвича теперь можно привязать в личном кабинете "Метро Москвы"

Теперь карту москвича можно привязать в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Об этом Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале.

Историю своих поездок смогут отслеживать около пяти миллионов пассажиров с льготным проездом. Кроме того, миллион школьников и студентов получат возможность дополнительно покупать льготные абонементы без обращения в кассу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.