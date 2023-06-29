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Транспорт

Собянин заявил, что карту москвича теперь можно привязать в личном кабинете "Метро Москвы"

Собянин заявил, что карту москвича теперь можно привязать в личном кабинете "Метро Москвы"

Сергей Собянин объявил об открытии 15 новых центров московского долголетия

Собянин утвердил проект планировки участка Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин заявил о расширении мер поддержки для застройщиков спортобъектов

Собянин утвердил проект четырех станций Троицкой линии метро

Собянин поздравил архивно-библиотечный фонд ВДНХ с 85-летием

Собянин сообщил о расширении мер поддержки для застройщиков спортивных объектов

Сергей Собянин рассказал об обновлении двух поликлиник в Марьине

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об обновлении двух поликлиник в Марьине

Собянин поручил ускорить открытие двух поликлиник в Марьине

Теперь карту москвича можно привязать в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Об этом Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале.

Историю своих поездок смогут отслеживать около пяти миллионов пассажиров с льготным проездом. Кроме того, миллион школьников и студентов получат возможность дополнительно покупать льготные абонементы без обращения в кассу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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