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Собянин поздравил архивно-библиотечный фонд ВДНХ с 85-летием

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Сергей Собянин поздравил архивно-библиотечный фонд ВДНХ с 85-летием. Он поблагодарил сотрудников за любовь к своему делу и добросовестный труд.

Схемы, проекты планировки и снимки, которые хранятся в архиве ВДНХ, помогают архитекторам, строителям и реставраторам восстанавливать знаковые объекты выставки, отметил мэр.

На данный момент в архиве собрано более 500 тысяч фотографий и свыше 150 тысяч исторических документов. По словам мэра, чтобы материалы были доступнее, их переводят в электронный вид. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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