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07:45

Экономика

Собянин сообщил о расширении мер поддержки для застройщиков спортивных объектов

Собянин сообщил о расширении мер поддержки для застройщиков спортивных объектов

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Москва расширила меры поддержки инвестпроектов по строительству спортивных объектов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр, региональная налоговая нагрузка для застройщиков снизится до 25%, если компания получит специальный статус инвестиционного приоритетного проекта. Также программа стимулирования создания новых рабочих мест позволит инвесторам воспользоваться льготами при оплате за смену вида пользования земельным участком. Таким образом город стимулирует не только развитие спортивной инфраструктуры, но и способствует трудоустройству москвичей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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