Новости последнего часа: в Капотне стартовал завершающий этап модернизации Московского НПЗ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Капотне стартовал завершающий этап модернизации Московского НПЗ. Об этом заявил Сергей Собянин.

Говорить о стабилизации на потребительском рынке в РФ рано. Самый оперативный показатель, на который ориентируются власти – показатель контрольно-кассовой техники, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности для коллекторов за насилие или угрозы. В нем идет речь о наказании до 10 лет колонии.