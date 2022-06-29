Сергей Собянин утвердил проект развития дорожной сети в трех районах столицы

На западе Москвы утвердили проект строительства новых дорог. Они пройдут в районах Ново-Переделкино, Солнцево и поселении Московский. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С Родниковой улицы можно будет комфортно повернуть на новую магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Кроме того, улучшится транспортная доступность многих спортивных и социальных объектов. Например горнолыжного склона в Ново-Переделкине, проектируемого велодрома, а также промышленных предприятий и офисных центров в округе.

На новых улицах пустят и общественный транспорт, установят светофоры и остановки. Всего изменения коснутся порядка 300 тысяч человек, а транспортное обслуживание заметно улучшится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.