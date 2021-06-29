Собянин утвердил меры поддержки для столичных кафе и ресторанов

Московским ресторанам и кафе помогут пережить последствия новых противовирусных ограничений. Соответствующий пакет мер поддержки утвердил Сергей Собянин. Предприятия общественного питания получат отсрочку по уплате арендных платежей за третий квартал этого года. Сроки оплаты переносят до конца 2021 года.

Кроме того, предприятиям общепита предоставят субсидии. Максимальный размер – 1 миллион рублей. Эти деньги можно потратить на определенные цели, например приобрести или взять в лизинг оборудование, оплатить коммунальные платежи, проценты по кредитам на развитие бизнеса и другие. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.