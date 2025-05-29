29 мая, 16:15Мэр Москвы
Собянин: почти 5 км дорог построят и реконструируют в Молжаниновском районе
Почти 5 километров дорог построят и реконструируют в Молжаниновском районе. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Новая улица появится вдоль северо-восточной стороны Октябрьской железной дороги – от остановочного пункта Новоподрезково до Молжанинова. Также соединят Комсомольскую и Колпинскую улицы, построят путепроводы через Ленинградское шоссе и обновят 2-ю Подрезковскую улицу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.