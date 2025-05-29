Сергей Собянин принял участие в заседании Совета по физкультуре и спорту

В Москве нет проблем с занятием спортом у людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако надо продолжать заниматься этим вопросом, заявил Сергей Собянин.

Мэр столицы принял участие в заседании Совета по физкультуре и спорту. Участники встречи обсудили создание особых условий для занятий, а также наличие оборудования, чтобы люди пробовали свои силы в разных направлениях.

Кроме того, на совещании подняли тему адаптации транспорта для людей с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить безопасность и комфорт перемещений по городу.