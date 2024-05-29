29 мая, 22:00Новости
Новости часа: стали известны имена победителей конкурса "Педагоги года Москвы"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Стали известны имена победителей конкурса "Педагоги года Москвы", рассказал Сергей Собянин.
Образовательный комплекс "Техноград" откроет 15 программ по IT-направлению, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в июне, предупреждает Дептранс.