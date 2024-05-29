Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

29 мая, 22:00

Новости

Новости часа: стали известны имена победителей конкурса "Педагоги года Москвы"

Новости часа: стали известны имена победителей конкурса "Педагоги года Москвы"

Собянин поздравил учителей – победителей конкурса "Педагоги года Москвы"

Новости часа: в столице в третий раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"

Собянин: в Москве в третий раз пройдет выставка "ПРОреставрацию"

Новости часа: открыт новый переход на городской вокзал Зеленоград-Крюково

Мэр Москвы: открылся новый подземный переход к городскому вокзалу в Зеленограде

Собянин сообщил о планах благоустройства Южного округа Москвы

Собянин: в июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

Собянин: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Новости часа: тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут более чем на 80 площадках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Стали известны имена победителей конкурса "Педагоги года Москвы", рассказал Сергей Собянин.

Образовательный комплекс "Техноград" откроет 15 программ по IT-направлению, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в июне, предупреждает Дептранс.

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