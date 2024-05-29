Собянин: в июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев

С 1 по 30 июня на специализированных собачьих площадках пройдет цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник". В него войдут выставки, консультации, выступления и соревнования. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Одна из соревновательных площадок будет расположена в парке "Яуза" на Кольской улице. На ее территории расположены две зоны с профессиональными тренажерами для дрессировки, большое поле и трибуны на 170 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

