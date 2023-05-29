Собянин рассказал о благоустройстве территории у кластера "Ломоносов"

Благоустройство территории у кластера "Ломоносов" проведут в три этапа. Первый закончат уже в августе 2023 года. О планах рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр отметил, что к началу осени обустроят пешеходную зону недалеко от Дома студентов. Кроме того, появятся велопарковки и точки проката. Для пассажиров общественного транспорта установят комфортные павильоны с зарядными слотами для гаджетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.