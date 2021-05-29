В столице открылся новый железнодорожный вокзал Восточный

В субботу, 29 мая, в Москве заработал новый железнодорожный вокзал Восточный. Он расположен возле станций метро "Черкизовская" и МЦК "Локомотив",

Вокзал открыли Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Мэр отметил, что впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги и станции метрополитена, и МЦК, создавая крупный пересадочный узел.

По словам Собянина, новый вокзал поможет разгрузить центр столицы и предоставит горожанам новые транспортные возможности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

