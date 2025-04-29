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29 апреля, 14:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве новой трамвайной линии

Сергей Собянин рассказал о строительстве новой трамвайной линии

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На проспекте Академика Сахарова активно продолжается строительство новой трамвайной линии. Ход работ осмотрел Сергей Собянин. После завершения проекта город станет ближе для двух миллионов москвичей.

Новая линия соединит действующие трамвайные пути и позволит создать два диаметральных маршрута общей протяженностью почти 60 километров, которые свяжут 19 районов столицы. Трамвайная трасса пройдет от Чистых прудов до площади трех вокзалов по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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