Сергей Собянин рассказал о строительстве новой трамвайной линии

На проспекте Академика Сахарова активно продолжается строительство новой трамвайной линии. Ход работ осмотрел Сергей Собянин. После завершения проекта город станет ближе для двух миллионов москвичей.

Новая линия соединит действующие трамвайные пути и позволит создать два диаметральных маршрута общей протяженностью почти 60 километров, которые свяжут 19 районов столицы. Трамвайная трасса пройдет от Чистых прудов до площади трех вокзалов по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой.

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