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Новости

29 апреля, 21:30

Новости

Новости часа: в Новой Москве благоустроят шесть автобусных маршрутов

Новости часа: в Новой Москве благоустроят шесть автобусных маршрутов

Собянин рассказал, что в ТиНАО подготовят инфраструктуру для 6 автобусных маршрутов

Новости часа: инфраструктуру для шести автобусных маршрутов создадут в ТиНАО

Новости часа: инфраструктура для 6 автобусных маршрутов будет создана в ТиНАО в 2024 году

Собянин: инфраструктура для 6 автобусных маршрутов будет создана в ТиНАО в 2024 году

Новости часа: с 2011 года в столице возвели и реконструировали 12 электродепо

Собянин: больше 40 театров отремонтировали и реконструировали в Москве за последние 10 лет

Сергей Собянин рассказал о строительстве электродепо "Южное"

Собянин рассказал о программе благотворительного фестиваля "Пасхальный дар"

Собянин рассказал о благоустройстве территории у 5 транспортных узлов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году в Новой Москве создадут инфраструктуру для шести автобусных маршрутов, рассказал Сергей Собянин.

С начала 2024 года пассажиры купили более 715 тысяч карт "Тройка". За все время – более 50 миллионов, сообщает Дептранс.

Департамент промышленной политики отметил, что в Москве производство мяса и мясной продукции увеличилось в 5,5 раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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