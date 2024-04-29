29 апреля, 21:30Новости
Новости часа: в Новой Москве благоустроят шесть автобусных маршрутов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году в Новой Москве создадут инфраструктуру для шести автобусных маршрутов, рассказал Сергей Собянин.
С начала 2024 года пассажиры купили более 715 тысяч карт "Тройка". За все время – более 50 миллионов, сообщает Дептранс.
Департамент промышленной политики отметил, что в Москве производство мяса и мясной продукции увеличилось в 5,5 раза.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.