Новости часа: в Новой Москве благоустроят шесть автобусных маршрутов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году в Новой Москве создадут инфраструктуру для шести автобусных маршрутов, рассказал Сергей Собянин.

С начала 2024 года пассажиры купили более 715 тысяч карт "Тройка". За все время – более 50 миллионов, сообщает Дептранс.

Департамент промышленной политики отметил, что в Москве производство мяса и мясной продукции увеличилось в 5,5 раза.

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