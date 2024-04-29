Собянин рассказал, что в ТиНАО подготовят инфраструктуру для 6 автобусных маршрутов

В ТиНАО подготовят инфраструктуру для шести автобусных маршрутов. Сергей Собянин в своем в телеграм-канале рассказал, какие работы выполнят в 2024 году.

В городском округе Щербинка и в ряде поселений расширят проезжую часть, обновят асфальт и разметку, на остановках смонтируют новые павильоны. Также создадут безопасуюя инфраструктуру для пешеходов.

В честь майских праздников парковка на всех улицах города бесплатная. С 12 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом стоянки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.

Более 650 тысяч поездок совершили москвичи на регулярных речных маршрутах. Речной транспорт активно развивается, поэтому в этом году первый маршрут продлят.

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