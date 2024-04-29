Собянин рассказал о программе благотворительного фестиваля "Пасхальный дар"

Традиционный фестиваль "Пасхальный дар" стартует в столице. В 2024 году он выпал на майские выходные. О программе фестиваля рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году географию фестиваля расширили почти вдвое – в столице откроются свыше 60 площадок. Волонтеры и благотворительные организации подготовят различные акции, лекции, мастер-классы, спектакли, уроки, выставки и ярмарки.

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