Портал "Узнай Москву" составил рейтинг популярных столичных мест – Собянин

Портал "Узнай Москву" составил рейтинг самых популярных мест в столице. В него вошли различные музеи, усадьбы и заповедники. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В интерактивном онлайн-гиде можно найти фото и описания зданий, памятников, музеев, а также более 250 тематических маршрутов по разным районам города и интересные задания.

Чаще всего жители столицы выбирали сад "Эрмитаж", усадьбы Воронцово и Кусково, музей-заповедник "Коломенское" и другие места.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

