Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 23:15

Новости

Портал "Узнай Москву" составил рейтинг популярных столичных мест – Собянин

Портал "Узнай Москву" составил рейтинг популярных столичных мест – Собянин

Собянин рассказал о популярных маршрутах для прогулок по Москве

Собянин рассказал о самых полезных онлайн-сервисах Москвы в майские праздники

Собянин рассказал, как коммунальный флот столицы заботится о состоянии Москвы-реки и Яузы

Очередная группа школьников вернулась домой после "Большой арктической экспедиции"

Традиционный сезон фонтанов стартовал в Москве

Фестиваль "Московская весна" пройдет в столице до 9 мая – Собянин

Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал в районе Нагатинский Затон

"Мой район. Навигатор": 30 станций метро планируют построить в Москве в ближайшие годы

Собянин рассказал, какие цветы будут украшать столицу в этом году

Портал "Узнай Москву" составил рейтинг самых популярных мест в столице. В него вошли различные музеи, усадьбы и заповедники. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В интерактивном онлайн-гиде можно найти фото и описания зданий, памятников, музеев, а также более 250 тематических маршрутов по разным районам города и интересные задания.

Чаще всего жители столицы выбирали сад "Эрмитаж", усадьбы Воронцово и Кусково, музей-заповедник "Коломенское" и другие места.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквывидеоАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика