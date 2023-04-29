Собянин рассказал о самых полезных онлайн-сервисах Москвы в майские праздники

Городские горячие линии будут работать в праздники круглосуточно. Можно пользоваться и сервисами портала мэра. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Сообщить о неисправностях в квартире можно через онлайн-сервис "Вызов мастера". Сервис "Вывоз ненужных вещей" поможет избавиться от габаритной техники и даже от автомобиля. Москвичам будет полезен и сервис "Московский транспорт", через него производится оплата парковки, вызов такси и навигация по городу.

А сервис "Мои платежи" поможет найти счета и вовремя оплатить услуги. Если же вы меняете место жительства , то вам в сервис под названием "Переезд в Москве". Он подскажет, как зарегистрироваться по новому адресу. Работают онлайн-помощники и для владельцев домашних животных.

Ну, а номера телефонов горячих линий есть также на портале мэра mos.ru, в их числе телефон единой справочной службы столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

