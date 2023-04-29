29 апреля, 21:15Новости
Собянин рассказал, как коммунальный флот столицы заботится о состоянии Москвы-реки и Яузы
С началом нового сезона речной навигации в столице к дежурству приступил коммунальный флот города. В его составе три десятка судов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале
С их помощью Москву-реку и Яузу освобождают от мусора, в том числе крупногабаритного. Также они убирают различные загрязнения, удаляют наносы песка и ила. Только за прошлый год коммунальный флот собрал около 600 тонн плавающего мусора.
А вот в зимнее время на дежурство выходят коммунальные ледоколы "Риф" и "Норд".
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