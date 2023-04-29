Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 21:15

Новости

Собянин рассказал, как коммунальный флот столицы заботится о состоянии Москвы-реки и Яузы

Собянин рассказал, как коммунальный флот столицы заботится о состоянии Москвы-реки и Яузы

Очередная группа школьников вернулась домой после "Большой арктической экспедиции"

Традиционный сезон фонтанов стартовал в Москве

Фестиваль "Московская весна" пройдет в столице до 9 мая – Собянин

Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал в районе Нагатинский Затон

"Мой район. Навигатор": 30 станций метро планируют построить в Москве в ближайшие годы

Собянин рассказал, какие цветы будут украшать столицу в этом году

Собянин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал

Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал в районе Нагатинский Затон

С началом нового сезона речной навигации в столице к дежурству приступил коммунальный флот города. В его составе три десятка судов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале

С их помощью Москву-реку и Яузу освобождают от мусора, в том числе крупногабаритного. Также они убирают различные загрязнения, удаляют наносы песка и ила. Только за прошлый год коммунальный флот собрал около 600 тонн плавающего мусора.

А вот в зимнее время на дежурство выходят коммунальные ледоколы "Риф" и "Норд".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквывидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика