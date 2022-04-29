Собянин рассказал о сохранении инвестиционной программы на ближайшие три года

Все начатые стройки в Москве продолжаются. Инвестиционная программа, намеченная на ближайшие три года, сохраняется в прежнем виде. Об этом рассказал Сергей Собянин.

За первый квартал этого года инвесторы ввели в эксплуатацию 10 объектов образования. В общей сложности это почти 3,5 тысячи мест. Появились две новые школы в Крюкове и Тропарёво-Никулине. Восемь детских садов возвели в поселениях Филимонковском, Московском, Десеновском, а также в районах Хамовники, Лефортово, Бутырский и Кунцево.

Мэр отметил, что сроки строительства некоторых объектов могут сдвигаться. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.