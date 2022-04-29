Собянин заявил, что ремонт 84 медучреждений в столице планируют завершить до конца года

Московские поликлиники, которые в данный момент находятся на реконструкции, освободятся от строительных лесов. Ремонт планируют завершить до конца года, рассказал Сергей Собянин.

В городе по новому стандарту работают более 40 медицинских учреждений. Сейчас обновляют еще 84. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.