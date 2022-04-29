Собянин сообщил о заступлении коммунального флота Мосводостока на ежедневное дежурство

С началом речной навигации на ежедневное дежурство заступил коммунальный флот Мосводостока. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В составе флота – буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики и плавучие краны. Их задача – убирать мусор в акваториях Москвы-реки и судоходной части Яузы, а также удалять наносы песка и грунта.

Мэр отметил, что коммунальный флот дежурит даже зимой, на реке постоянно работают два судна ледового класса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.