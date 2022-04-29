Собянин рассказал о планах реконструкции поликлиник в 2022 году

Все работы по реконструкции поликлиник Москвы, которые сейчас ведутся, в 2022 году будут завершены. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В городе по новому стандарту работают уже более 40 медицинских учреждений. Сейчас обновляют еще 84 поликлиники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

