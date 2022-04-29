Собянин рассказал о завершении месячника по уборке и благоустройству столицы

В Москве завершили весенний месячник по благоустройству, приведя город в порядок после зимы. Об этом рассказал Сергей Собянин. Он отметил, что в течение месяца рабочие проводили промывку, покраску и ремонт тысячи городских объектов, начиная от фасадов жилых домов и заканчивая крупными инженерными сооружениями.

Российский союз туриндустрии просит правительство разрешить турецким авиалиниям совершать больше рейсов в РФ.

Более 400 мероприятий подготовили в Москве на майские праздники, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.