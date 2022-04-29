Собянин подвел итоги месячника по уборке и благоустройству столицы

09:30
В Москве завершили весеннюю уборку города. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем сайте.
Перед майскими праздниками специалисты целый месяц промывают, красят и ремонтируют тысячи объектов. Уже привели в порядок городские памятники, в том числе Триумфальную арку на Кутузовском проспекте и монумент Победы на Поклонной горе.
К открытию сезона подготовили фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ. Из-за большого количества элементов все работы проводились вручную. Специальным шампунем промыли дороги, мосты, тоннели и переходы. Обновили разметку.
Масштабные работы коснулись и причалов с набережными. Помочь городу преобразиться после зимы помогли не только сотрудники ЖКХ, но сами жители. Во время субботника столицу убирали около миллиона человек. Высадили деревья и кустарники и собрали почти 260 тысяч кубометров мусора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: