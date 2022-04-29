Собянин подвел итоги месячника по уборке и благоустройству столицы

В Москве завершили весеннюю уборку города. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

Перед майскими праздниками специалисты целый месяц промывают, красят и ремонтируют тысячи объектов. Уже привели в порядок городские памятники, в том числе Триумфальную арку на Кутузовском проспекте и монумент Победы на Поклонной горе.

К открытию сезона подготовили фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ. Из-за большого количества элементов все работы проводились вручную. Специальным шампунем промыли дороги, мосты, тоннели и переходы. Обновили разметку.

Масштабные работы коснулись и причалов с набережными. Помочь городу преобразиться после зимы помогли не только сотрудники ЖКХ, но сами жители. Во время субботника столицу убирали около миллиона человек. Высадили деревья и кустарники и собрали почти 260 тысяч кубометров мусора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.