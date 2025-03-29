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29 марта, 13:15

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Собянин сообщил, что в Москве прошло более 2 000 концертов для 2 миллионов зрителей

Собянин сообщил, что в Москве прошло более 2 000 концертов для 2 миллионов зрителей

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Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году на столичных площадках прошло более двух тысяч концертов, которые посетили около двух миллионов зрителей. Как отметил мэр, особое внимание уделили участникам СВО и жителям новых территорий – для них организовали свыше 900 музыкальных мероприятий.

Московские коллективы не только выступали перед военнослужащими, но и передали более 65 тонн гуманитарной помощи. Мэр также подчеркнул успехи столичных музыкантов на международной арене – джаз-оркестр Игоря Бутмана и театр танца "Гжель" представили Россию в Австрии, Алжире, Бразилии и других странах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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