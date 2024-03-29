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Новости

29 марта, 23:55

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Раменки

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Раменки

Собянин открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на западе Москвы

"Мой район. Новости": Собянин открыл новый ФОК с бассейном на западе Москвы

Собянин открыл новый ФОК с бассейном на западе Москвы

Новости часа: суд в Москве арестовал девятого обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе"

Собянин: школьники из Москвы победили во всероссийской олимпиаде по физике

Новости часа: Сергей Собянин утвердил планы озеленения Москвы на 2024 год

Сергей Собянин утвердил планы озеленения Москвы на 2024 год

"Мой район. Новости": Собянин открыл развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Раменки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рядом с жилым комплексом в Раменках, куда переезжают по реновации, достроят школу с садом. Об этом заявил Сергей Собянин.

Безопасность во время матчей 22 тура футбольной Российской Премьер-Лиги, которые пройдут Москве с 29 по 31 марта, обеспечат более 2,6 тысяч человек, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Резкое потепление до 19 градусов обещают в Москве 1 апреля. О подобной погоде рассказали синоптики.

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