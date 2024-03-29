Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Раменки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рядом с жилым комплексом в Раменках, куда переезжают по реновации, достроят школу с садом. Об этом заявил Сергей Собянин.

Безопасность во время матчей 22 тура футбольной Российской Премьер-Лиги, которые пройдут Москве с 29 по 31 марта, обеспечат более 2,6 тысяч человек, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Резкое потепление до 19 градусов обещают в Москве 1 апреля. О подобной погоде рассказали синоптики.

