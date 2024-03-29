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Новости

29 марта, 20:00

Новости

Собянин открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на западе Москвы

Собянин открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на западе Москвы

"Мой район. Новости": Собянин открыл новый ФОК с бассейном на западе Москвы

Собянин открыл новый ФОК с бассейном на западе Москвы

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Сергей Собянин открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в районе Раменки на западе Москвы. В новом четырехэтажном здании разместили бассейн для оздоровительного плавания и аквааэробики, бассейн для обучения плаванию детей до 7 лет, универсальный зал для проведения тренировок по баскетболу, волейболу, мини-футболу и теннису.

Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" в ходе допросов заявили, что их действия координировал мужчина под псевдонимом с помощью голосовых сообщений через Telegram, сообщили в СК. По его указанию террористы следовали на автомобиле в сторону российско-украинской границы, а в Киеве они должны были получить вознаграждение.

Часть крупных многопрофильных больниц в Москве работают по новому стандарту экстренной помощи, в скором времени на новый стандарт будут переведены все столичные стационары. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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