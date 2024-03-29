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29 марта, 18:15

Новости

Собянин: школьники из Москвы победили во всероссийской олимпиаде по физике

Собянин: школьники из Москвы победили во всероссийской олимпиаде по физике

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Десять московских школьников стали победителями, а еще 57 призерами на Всероссийской олимпиаде по физике. С успешным результатом детей, родителей и педагогов поздравил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, больше всего баллов в своей параллели набрал девятиклассник Владислав Жиганов, став абсолютным победителем. Он также получил спецприз за лучший результат на экспериментальном туре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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