Сергей Собянин утвердил планы озеленения Москвы на 2024 год

В Москве утвердили план озеленения на этот год. Такое постановление подписал Сергей Собянин.

Весной и осенью в городе планируют высадить более 350 тысяч деревьев и кустарников. Часть из них появится в рамках программы благоустройства вылетных магистралей и крупных улиц.

Кроме того, Москва примет участие во всероссийской эколого-патриотической акции "Сад памяти". Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.