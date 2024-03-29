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Новости

29 марта, 17:15

Новости

Сергей Собянин утвердил планы озеленения Москвы на 2024 год

Сергей Собянин утвердил планы озеленения Москвы на 2024 год

"Мой район. Новости": Собянин открыл развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Раменки

Новости часа: 69 пострадавших в результате теракта в "Крокусе" остаются в больницах

Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Новости часа: Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Мэр Москвы: открыли прием заявок на конкурс проектов в области строительства

Новости часа: мэр Москвы рассказал о городских проектах по поддержке людей с инвалидностью

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает людям с инвалидностью

В Москве утвердили план озеленения на этот год. Такое постановление подписал Сергей Собянин.

Весной и осенью в городе планируют высадить более 350 тысяч деревьев и кустарников. Часть из них появится в рамках программы благоустройства вылетных магистралей и крупных улиц.

Кроме того, Москва примет участие во всероссийской эколого-патриотической акции "Сад памяти". Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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