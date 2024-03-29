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Новости

29 марта, 16:30

Общество

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Раменки

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Раменки

Новости часа: 69 пострадавших в результате теракта в "Крокусе" остаются в больницах

Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Новости часа: Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Мэр Москвы: открыли прием заявок на конкурс проектов в области строительства

Новости часа: мэр Москвы рассказал о городских проектах по поддержке людей с инвалидностью

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает людям с инвалидностью

Собянин: в Москве выберут лучший реализованный проект в области строительства

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится московский городской вокзал Щербинка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рядом с жилым комплексом в Раменках, куда переезжают по реновации, достроят школу с садом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число обращений за амбулаторной помощью после теракта в "Крокус Сити Холле" может вырасти, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Резкое потепление до 19 градусов обещают в Москве 1 апреля. О погодных условиях предупредили синоптики.

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