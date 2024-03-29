Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Раменки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рядом с жилым комплексом в Раменках, куда переезжают по реновации, достроят школу с садом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число обращений за амбулаторной помощью после теракта в "Крокус Сити Холле" может вырасти, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Резкое потепление до 19 градусов обещают в Москве 1 апреля. О погодных условиях предупредили синоптики.