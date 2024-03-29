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29 марта, 15:00

Новости

Новости часа: Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Новости часа: Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Мэр Москвы: открыли прием заявок на конкурс проектов в области строительства

Новости часа: мэр Москвы рассказал о городских проектах по поддержке людей с инвалидностью

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает людям с инвалидностью

Собянин: в Москве выберут лучший реализованный проект в области строительства

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится московский городской вокзал Щербинка

Москвичи выберут лучший строительный проект прошлого года – Собянин

Сергей Собянин: завершаем строительство московского городского вокзала Щербинка

Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами открыли в Раменках. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичи смогут оставить предложения по регулированию средств индивидуальной мобильности на специальном сайте, заявили в Мосгордуме.

По словам синоптиков, рекорд тепла 73-летней давности может быть побит в Москве в начале следующей недели.

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