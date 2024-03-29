Новости часа: Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами открыли в Раменках. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москвичи смогут оставить предложения по регулированию средств индивидуальной мобильности на специальном сайте, заявили в Мосгордуме.

По словам синоптиков, рекорд тепла 73-летней давности может быть побит в Москве в начале следующей недели.