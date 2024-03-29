29 марта, 15:00Новости
Новости часа: Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами открыли в Раменках. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Москвичи смогут оставить предложения по регулированию средств индивидуальной мобильности на специальном сайте, заявили в Мосгордуме.
По словам синоптиков, рекорд тепла 73-летней давности может быть побит в Москве в начале следующей недели.