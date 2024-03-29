Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится московский городской вокзал Щербинка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство московского городского вокзала Щербинка МЦД-2 завершат в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московский медицинский каркас позволяет оказывать помощь при любых ЧС, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Количество турникетов с функцией активации баланса "Тройки" в метро увеличили втрое с конца 2023 года. Об этом заявил Дептранс.