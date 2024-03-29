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Новости

29 марта, 12:00

Город

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится московский городской вокзал Щербинка

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится московский городской вокзал Щербинка

Москвичи выберут лучший строительный проект прошлого года – Собянин

Сергей Собянин: завершаем строительство московского городского вокзала Щербинка

Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Следователи завершили проверку показаний на месте теракта в "Крокус Сити Холле"

Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: СК РФ получил доказательства связи террористов с украинскими националистами

Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: Москва одобрила гранты столичным производителям оборудования – Собянин

Собянин: Москва одобрила 46 заявок на получение грантов на развитие бизнеса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство московского городского вокзала Щербинка МЦД-2 завершат в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московский медицинский каркас позволяет оказывать помощь при любых ЧС, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Количество турникетов с функцией активации баланса "Тройки" в метро увеличили втрое с конца 2023 года. Об этом заявил Дептранс.

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