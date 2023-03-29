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29 марта, 22:00

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Собянин сообщил, что более 13 тысяч человек посетили мероприятия акции "Ночь театров"

Собянин сообщил, что более 13 тысяч человек посетили мероприятия акции "Ночь театров"

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Больше 13 тысяч человек посетили мероприятия "Ночи театров", в числе которых экскурсии, мастер-классы, концерты, открытые репетиции и интерактивные шоу. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что акцию проводят ежегодно и бесплатно. Посетители могут увидеть всю театральную кухню: пройти за кулисы, пообщаться с актёрами и режиссёрами. В этом году "Ночь театров" была посвящена 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского. Участниками акции стали 72 театра.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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