Собянин рассказал о планах строительства четырех новых путепроводов через ж/д пути

На севере столицы построят четыре новых путепровода. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Все мосты в данный момент находятся на финальной стадии проектирования. Их возведут на пересечении Октябрьского направления МЖД и МЦД-1. Благодаря этому жители района Останкино смогут с комфортом доехать до северного участка МСД, отметил мэр.

Кроме того, уже в этом году откроют дорогу, которая свяжет Дмитровское шоссе с Алтуфьевским. А в 2026 году протянут эстакаду через пути Ярославского направления железной дороги. Она соединит улицу Малыгина с Малыгинским проездом и поможет разгрузить МКАД и Ярославское шоссе.

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