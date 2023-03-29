Новости часа: москвичи совершили 10 млн бесплатных пересадок на наземном транспорте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 10 миллионов бесплатных пересадок совершили пассажиры на столичном наземном транспорте. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Производители безалкогольных напитков поддерживают эксперимент по маркировке продукции с сахаром. Об этом сообщиает ТАСС.

Из-за подготовки к запуску МЦД-3 изменится график поездов на Казанском направлении в апреле. Это данные Дептранса.