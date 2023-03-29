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Экономика

Новости часа: москвичи совершили 10 млн бесплатных пересадок на наземном транспорте

Новости часа: москвичи совершили 10 млн бесплатных пересадок на наземном транспорте

Новый подземный переход построят на станции БКЛ "Электрозаводская"

Новости часа: Кремль продолжит контакты с МОК для защиты интересов спортсменов

Собянин: на станции БКЛ "Электрозаводская" построят новый переход

Собянин рассказал о строительстве дополнительных выходов, вестибюлей и переходов БКЛ

Собянин: на станциях БКЛ построят дополнительные выходы, вестибюли и переходы

Собянин рассказал о планах благоустройства московских дворов в этом году

Собянин сообщил о присвоении статуса технопарка двум научно-инновационным площадкам

Собянин рассказал о количестве бесплатных пересадок пассажиров на столичном транспорте

Средняя скорость движения на МКАД увеличилась на 6% за последние 5 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 10 миллионов бесплатных пересадок совершили пассажиры на столичном наземном транспорте. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Производители безалкогольных напитков поддерживают эксперимент по маркировке продукции с сахаром. Об этом сообщиает ТАСС.

Из-за подготовки к запуску МЦД-3 изменится график поездов на Казанском направлении в апреле. Это данные Дептранса.

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