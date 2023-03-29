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Собянин рассказал о планах благоустройства московских дворов в этом году

Собянин рассказал о планах благоустройства московских дворов в этом году

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Более 1,5 тысячи столичных дворов приведут в порядок до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пространства возле домов озеленят: высадят деревья и кустарники. Кроме этого, установят современные снаряды и турники, добавят освещения и проложат новые дорожки.

Во время благоустройства учтут все просьбы и пожелания жителей. Например, в 2022 году на Нижегородской улице появился профессиональный теннисный корт. А на улице Авиаторов разместили 11 игровых зон для малышей и подростков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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